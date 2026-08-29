Росія змушена купувати пальне для літаків через удари по НПЗ, - ГУР
Росія змушена імпортувати авіаційне пальне Jet A-1 через значне скорочення власного виробництва авіаційного гасу, яке сталося внаслідок системних ударів України по нафтопереробних заводах РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Дефіцит пального та обхід санкцій
Шукати іноземне авіапальне Jet A-1 Кремль змушений через дефіцит внутрішніх ресурсів, на тлі спроб наростити повітряні атаки по Україні та підтримати цивільні перевезення.
Через це у РФ офіційно запровадили тимчасову заборону на експорт власного авіапального.
Воєнна розвідка встановила, що три танкери російського тіньового флоту вже доправили до портів Санкт-Петербурга та Владивостока 70 тисяч тонн пального Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту.
До схем залучили:
- Судно ASTORIA (під санкціями Британії, ЄС та інших країн), яке доправило майже 11 тисяч тонн пального з корейського порту Ульсан до Владивостока на замовлення "Независимой нефтегазовой компании". Далі пальне передається компанії "ТЗК-АЭРО", яка забезпечує потреби збройних сил та ФСБ РФ.
- Танкери HANNA та CAPIBARA (під санкціями України), які доправили майже 59 тисяч тонн авіапального з єгипетського порту Ель-Дехейла до "Петербургского нефтяного терминала". До постачання залучені компанії з ОАЕ, єгипетський завод MIDOR та Державна нафтова корпорація Єгипту (EGPC).
Як використовують імпортне пальне
За даними ГУР, пальне Jet A-1 є повністю сумісним із радянсько-російськими аналогами ТС-1 та РТ.
Його застосовують для заправки:
- винищувачів та бомбардувальників МіГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М;
- стратегічних ракетоносців Ту-95МС;
- військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, які перевозять озброєння та ракети;
- ударних безпілотників "Герань-4" та "Герань-5" з турбореактивними двигунами.
Нагадаємо, що воєнна розвідка України продовжує протидіяти російській агресії, здійснюючи спецоперації та викриваючи секретні об'єкти ворога.
Раніше очільник Офісу президента України Кирило Буданов зазначав, що Україна здійснювала спроби домовитися з РФ про взаємне припинення далекобійних ударів.
За його словами, він особисто брав участь у цих переговорах, однак досягти результату не вдалося через позицію ворожої сторони.
Крім того, українським розвідникам вдалося розкрити таємниці військово-біологічної діяльності ворога.
На закритому острові Лісій у Тверській області РФ діє секретний комплекс під контролем ФСБ, де росіяни проводили дослідження зі смертельними патогенами.