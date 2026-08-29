Россия вынуждена покупать топливо для самолетов из-за ударов по НПЗ, - ГУР
Россия вынуждена импортировать авиационное горючее Jet A-1 из-за значительного сокращения собственного производства авиационного керосина, произошедшего в результате системных ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Дефицит горючего и обход санкций
Искать иностранное авиатопливо Jet A-1 Кремль вынужден из-за дефицита внутренних ресурсов, на фоне попыток нарастить воздушные атаки по Украине и поддержать гражданские перевозки.
Поэтому в РФ официально ввели временный запрет на экспорт собственного авиатоплива.
Военная разведка установила, что три танкера российского теневого флота уже доставлены в порты Санкт-Петербурга и Владивостока 70 тысяч тонн горючего Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.
К схемам привлекли:
- Судно ASTORIA (под санкциями Британии, ЕС и других стран), доставившее почти 11 тысяч тонн горючего из корейского порта Ульсан во Владивосток по заказу "Независимой нефтегазовой компании". Далее горючее передается компании "ТЗК-АЭРО", обеспечивающей потребности вооруженных сил и ФСБ РФ.
- Танкеры HANNA и CAPIBARA (под санкциями Украины), доставившие почти 59 тысяч тонн авиагорючего из египетского порта Эль-Дехейла в "Петербургский нефтяной терминал". К снабжению привлечены компании из ОАЭ, египетский завод MIDOR и Государственная нефтяная корпорация Египта (EGPC).
Как используют импортное горючее
По данным ГУР, горючее Jet A-1 полностью совместимо с советско-российскими аналогами ТС-1 и РТ.
Его применяют для заправки:
- истребителей и бомбардировщиков МиГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М;
- стратегических ракетоносцев Ту-95МС;
- военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, перевозящих вооружение и ракеты;
- ударных беспилотников Герань-4 и Герань-5 с турбореактивными двигателями.
Напомним, что военная разведка Украины продолжает противодействовать российской агрессии, совершая спецоперации и разоблачая секретные объекты врага.
Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что Украина предпринимала попытки договориться с РФ о взаимном прекращении дальнобойных ударов.
По его словам, он лично участвовал в этих переговорах, однако добиться результата не удалось из-за позиции враждебной стороны.
Кроме того, украинским разведчикам удалось раскрыть секреты военно-биологической деятельности врага.
На закрытом острове Лисий в Тверской области РФ действует секретный комплекс под контролем ФСБ, где россияне проводили исследования со смертельным патогеном.