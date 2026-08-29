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Россия вынуждена покупать топливо для самолетов из-за ударов по НПЗ, - ГУР

23:10 29.08.2026 Сб
2 мин
Россия ввела запрет на экспорт и ищет дефицитный керосин за границей
aimg Сергей Козачук
Россия вынуждена покупать топливо для самолетов из-за ударов по НПЗ, - ГУР Фото: РФ импортирует горючее для самолетов (MO РФ)
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Россия вынуждена импортировать авиационное горючее Jet A-1 из-за значительного сокращения собственного производства авиационного керосина, произошедшего в результате системных ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Дефицит горючего и обход санкций

Искать иностранное авиатопливо Jet A-1 Кремль вынужден из-за дефицита внутренних ресурсов, на фоне попыток нарастить воздушные атаки по Украине и поддержать гражданские перевозки.

Поэтому в РФ официально ввели временный запрет на экспорт собственного авиатоплива.

Военная разведка установила, что три танкера российского теневого флота уже доставлены в порты Санкт-Петербурга и Владивостока 70 тысяч тонн горючего Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.

К схемам привлекли:

  • Судно ASTORIA (под санкциями Британии, ЕС и других стран), доставившее почти 11 тысяч тонн горючего из корейского порта Ульсан во Владивосток по заказу "Независимой нефтегазовой компании". Далее горючее передается компании "ТЗК-АЭРО", обеспечивающей потребности вооруженных сил и ФСБ РФ.
  • Танкеры HANNA и CAPIBARA (под санкциями Украины), доставившие почти 59 тысяч тонн авиагорючего из египетского порта Эль-Дехейла в "Петербургский нефтяной терминал". К снабжению привлечены компании из ОАЭ, египетский завод MIDOR и Государственная нефтяная корпорация Египта (EGPC).

Как используют импортное горючее

По данным ГУР, горючее Jet A-1 полностью совместимо с советско-российскими аналогами ТС-1 и РТ.

Его применяют для заправки:

  • истребителей и бомбардировщиков МиГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М;
  • стратегических ракетоносцев Ту-95МС;
  • военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, перевозящих вооружение и ракеты;
  • ударных беспилотников Герань-4 и Герань-5 с турбореактивными двигателями.

Напомним, что военная разведка Украины продолжает противодействовать российской агрессии, совершая спецоперации и разоблачая секретные объекты врага.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что Украина предпринимала попытки договориться с РФ о взаимном прекращении дальнобойных ударов.

По его словам, он лично участвовал в этих переговорах, однако добиться результата не удалось из-за позиции враждебной стороны.

Кроме того, украинским разведчикам удалось раскрыть секреты военно-биологической деятельности врага.

На закрытом острове Лисий в Тверской области РФ действует секретный комплекс под контролем ФСБ, где россияне проводили исследования со смертельным патогеном.

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