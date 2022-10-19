Росія зможе відновити військовий потенціал за два-чотири роки, - Міноборони Естонії

"Більш-менш загальний консенсус полягає в тому, що Росії знадобиться від двох до чотирьох років на те, щоб відновити здібності, які вона мала до війни", - сказав він.

На його думку, війна в Україні буде довгою, і закликав західних союзників продовжувати підтримувати українців доти, доки вони не здобудуть перемогу "заради всього вільного світу".

Як повідомлялося, у вівторок, 18 жовтня, парламент Естонії оголосив Росію державою-спонсором тероризму. Таким чином, місцевий уряд засудив спробу Росії анексувати захоплені території України.

Також в Естонії закликали Європейський союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.

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