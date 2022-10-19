Россия сможет восстановить военный потенциал за два-четыре года, - Минобороны Эстонии

"Более-менее общий консенсус состоит в том, что России понадобится от двух до четырех лет на то, чтобы восстановить способности, которыми она обладала до войны", - сказал он.

По его мнению, война в Украине будет долгой, и призвал западных союзников продолжать поддерживать украинцев до тех пор, пока они не добьются победы "ради всего свободного мира".

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.

Также в Эстонии призвали Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.