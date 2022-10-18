В Естонії закликали НАТО та ЄС значно збільшити допомогу Україні

Парламент Естонії закликав Європейський союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію парламенту Естонії у зв'язку з визнанням Росії державою-спонсором тероризму, передає ERR.

"Естонія всіма можливими засобами підтримує народ, державу та армію України у війні з агресором і вірить у перемогу України, оскільки лише це відновить мир у Європі", - йдеться у документі.