Росія зможе напасти на НАТО вже у 2029 році, - Пісторіус

Після 13-річної перерви припинення обов'язкової військової служби, Пісторіус представив ідею знову набрати солдатів. Він також має намір набрати 200 тисяч резервістів та поширити військовий обов'язок на жінок.

"За оцінками всіх міжнародних військових експертів, слід виходити з того, що Росія зможе здійснити військовий напад на державу НАТО або сусідню державу з 2029 року", - заявив Пісторіус.

Зокрема, планується, що 18-річні хлопці та дівчата отримають анкети, щоб з'ясувати, хто з них готовий до служби. Їх отримають 400 тисяч людей, з яких відберуть 40 тисяч та викличуть їх на військові збори.

"Відбір здійснюється на основі критеріїв якості. Пісторіус припускає, що його концепція означатиме, що Бундесвер щороку зможе набирати 5000 додаткових солдатів. Мета – щороку збільшувати цю кількість", - пише видання.

Пісторіус наголосив, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - резюмував він.

Можлива війна Росії проти НАТО

Після початку війни в Україні країни Заходу почали хвилюватися, що Росія може вторгнутися на територію НАТО. Офіційні представники Альянсу наразі відкидають цю можливість, заявляючи, що не бачать такої загрози в найближчому майбутньому.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що наступними цілями російської агресії можуть стати країни Балтії, Польща або Балкани.

Окрім того НАТО вже розробило план оборони на випадок можливого нападу Росії. При цьому військовий блок все ще хоче посилити свої можливості.

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