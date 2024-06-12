Россия сможет напасть на НАТО уже в 2029 году, - Писториус

После 13-летнего перерыва прекращения обязательной военной службы, Писториус представил идею снова набрать солдат. Он также намерен набрать 200 тысяч резервистов и распространить воинскую обязанность на женщин.

"По оценкам всех международных военных экспертов, следует исходить из того, что Россия сможет совершить военное нападение на государство НАТО или соседнее государство с 2029 года", - заявил Писториус.

В частности, планируется, что 18-летние ребята получат анкеты, чтобы выяснить, кто из них готов к службе. Их получат 400 тысяч человек, из которых отберут 40 тысяч и вызовут их на военное собрание.

"Отбор производится на основе критериев качества. Писториус предполагает, что его концепция будет означать, что Бундесвер ежегодно сможет набирать 5000 дополнительных солдат. Цель – ежегодно увеличивать это количество", - пишет издание.

Писториус подчеркнул, что бундесвер хочет набирать "сильнейших, подготовленных и мотивированных".

"Мы не хотим скучной и бессмысленной военной службы", – резюмировал он.

Возможна война России против НАТО

После войны в Украине страны Запада начали волноваться, что Россия может вторгнуться на территорию НАТО. Официальные представители Североатлантического союза отрицают эту возможность, заявляя, что не видят такой угрозы в ближайшем будущем.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что следующими целями российской агрессии могут стать страны Балтии, Польша или Балканы.

Кроме того , НАТО уже разработало план обороны на случай возможного нападения России. При этом военный блок все еще желает усилить свои возможности.

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