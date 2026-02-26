"Росія не змогла нас захопити": Зеленський заявив про перемогу України

"Росія не змогла і не зможе нас окупувати. Вони не перемогли. І для нас це перемога. Ми захистили нашу незалежність і свободу. Ми змогли. Вони не змінили наш геополітичний курс. Вони не змінили країну. Вони не замінили наш прапор своїм прапором. Це дуже важливі речі. Тому я цим пишаюся", - сказав президент.

Він висловив упевненість, що Москва тепер дійсно визнає, що розпочата війна була великою помилкою.

Також Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін має намір використовувати переговорний процес для просування своїх наступальних цілей. За його словами, Путін грає з президентом США Дональдом Трампом, щоб відкласти будь-які переговори.

"Путін розуміє тільки силу. Він дійсно розуміє, що таке тиск. І тому, я думаю, він вибрав ввічливу манеру розмови з американцями. І я думаю, що вони грають у цю гру. Вони намагаються грати з президентом США... Йому (Путіну - ред.) потрібно відкласти будь-які переговори", - додав Зеленський.