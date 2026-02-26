"Росія не змогла нас захопити": Зеленський заявив про перемогу України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перемогла у війні, розпочатій Росією, оскільки Москва не змінила курс Києва, не змінила прапор і не окупувала країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на інтерв'ю глави держави для Fox News.
"Росія не змогла і не зможе нас окупувати. Вони не перемогли. І для нас це перемога. Ми захистили нашу незалежність і свободу. Ми змогли. Вони не змінили наш геополітичний курс. Вони не змінили країну. Вони не замінили наш прапор своїм прапором. Це дуже важливі речі. Тому я цим пишаюся", - сказав президент.
Він висловив упевненість, що Москва тепер дійсно визнає, що розпочата війна була великою помилкою.
Також Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін має намір використовувати переговорний процес для просування своїх наступальних цілей. За його словами, Путін грає з президентом США Дональдом Трампом, щоб відкласти будь-які переговори.
"Путін розуміє тільки силу. Він дійсно розуміє, що таке тиск. І тому, я думаю, він вибрав ввічливу манеру розмови з американцями. І я думаю, що вони грають у цю гру. Вони намагаються грати з президентом США... Йому (Путіну - ред.) потрібно відкласти будь-які переговори", - додав Зеленський.
Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню BBC.
У цій бесіді глава держави теж зробив заяви про перемогу України. Він пояснив, що перемога полягає не тільки в поверненні всіх територій, а й у збереженні людей і незалежності.
"Я вважаю, що зупинити (главу Кремля Володимира Путіна - ред.) сьогодні і не допустити окупації України - це перемога для всього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні", - зазначив Зеленський.
Коментуючи конкретно питання територій він пояснив, що є різні перемоги. Зеленський упевнений, що в майбутньому Україна поверне всі свої землі і це буде перемога справедливості.
Але якщо ж піти і спробувати відбити всі території зараз, то країна втратить мільйони людей, а земля без людей - це "нічого".
До слова, цьому ж інтерв'ю Зеленський назвав два ключові чинники, чому Україна не може повернути території саме зараз.