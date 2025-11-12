UA

Росія зміцнює позиції в Африці: Кенія стає новим плацдармом для вербування бійців на війну

Ілюстративне фото: африканські військові, завербовані Росією (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Росія поглиблює економічні зв'язки з Кенією, аби посилити політичний вплив у регіоні та вербувати громадян цієї країни на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) у Telegram.

Москва поглиблює економічні зв’язки з Кенією, узгоджуючи свої ініціативи з державними стратегіями розвитку. Обговорюються торговельні угоди, логістика та інфраструктура, що може забезпечити російським компаніям доступ до портів і ринків Східної Африки.

Таке посилення економічної присутності, переконані аналітики ЦПД, дає РФ інструменти політичного впливу в регіоні, формуючи залежність від своїх ресурсів і контроль над ключовими логістичними вузлами.

"Кремль прагне залучити економічні, інформаційні чи людські ресурси країн Африки для реалізації власних агресивних цілей. Москва використовує торговельно-гуманітарні контакти як прикриття для вербування громадян країн Глобального Півдня на війну проти України", - ідеться у дописі Центру. 

 

Кенійці в полоні ЗСУ

Як писало РБК-Україна, 6 листопада президент Кенії Вільям Руто мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Руто попросив його допомогти звільнити полонених кенійців, яких звербувала Росія для війни проти України. За його словами, Зеленський погодився.

Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють або змушують це робити під тиском.

За даними міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, проти України воюють щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн. Хоча фактична цифра бойовиків на боці армії РФ може бути більшою.

За словами глави МЗС, більшість найманців не живуть більше місяця.

