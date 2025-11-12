Россия укрепляет позиции в Африке: Кения становится плацдармом для вербовки бойцов на войну

Москва углубляет экономические связи с Кенией, согласовывая свои инициативы с государственными стратегиями развития. Обсуждаются торговые соглашения, логистика и инфраструктура, что может обеспечить российским компаниям доступ к портам и рынкам Восточной Африки.

Такое усиление экономического присутствия, убеждены аналитики ЦПИ, дает РФ инструменты политического влияния в регионе, формируя зависимость от своих ресурсов и контроль над ключевыми логистическими узлами.

"Кремль стремится привлечь экономические, информационные или человеческие ресурсы стран Африки для реализации собственных агрессивных целей. Москва использует торгово-гуманитарные контакты как прикрытие для вербовки граждан стран Глобального Юга на войну против Украины", - говорится в заметке Центра.