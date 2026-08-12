Ворог змінює тактику: навіщо РФ запускає ракети з КНДР по одній

Чому Росія запускає ракети КНДР по одній

Аналітики ISW відзначають, що російські війська, ймовірно, використовують невелику кількість балістичних ракет КН-23 у нічних ударних комплектах разом з іншими типами озброєння. Так окупанти намагаються випробувати ракети та покращити їхню точність.

11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська запустили ракету КН-23 по місту Запоріжжя. Це не перший подібний випадок за останній місяць - у ніч з 29 на 30 липня Росія вже завдавала удару ракетою КН-23 по Дніпропетровській області, вперше з літа 2025 року.

Причина обережності Росії, ймовірно, пов'язана з якістю самих ракет. За наявною інформацією, попередні партії КН-23, надані Північною Кореєю, виявилися дуже неточними.

Відтоді Росія співпрацює з Пхеньяном над удосконаленням цієї зброї, і поодинокі запуски можуть бути частиною цього процесу.

Скільки ракет КН-23 отримала Росія від Пхеньяна

Українські чиновники нещодавно повідомили, що Північна Корея відправила Росії щонайменше 40 балістичних ракет КН-23.

При цьому, за наявними даними, Росія одночасно запускає дуже невелику кількість цих ракет.

В ISW вважають, що додавання північнокорейських ракет до російського арсеналу дозволить Росії найближчим часом посилити удари балістикою по Україні.

Це дасть змогу окупантам не витрачати ракетні комплекси С-400 та "Циркон", які й так перебувають у дефіциті.

Як Росія нарощує застосування північнокорейської балістики

Нагадаємо, вночі 11 серпня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю, застосувавши серед іншого балістику КНДР, ракети "Циркон" та КАБи.

Внаслідок атаки загинули шестеро мирних мешканців, ще 19 людей отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, за день до цього, 10 серпня, Зеленський заявив, що Росія отримала нову партію балістичних ракет від КНДР, а військова співпраця Москви й Пхеньяна продовжує розширюватися.