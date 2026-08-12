Враг меняет тактику: зачем РФ запускает ракеты из КНДР по одной

Враг сменил тактику: вместо массированных залпов северокорейскими ракетами теперь совершают одиночные пуски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики ISW отмечают, что российские войска, по всей вероятности, используют небольшое количество баллистических ракет КН-23 в ночных ударных комплектах вместе с другими типами вооружения. Так оккупанты пытаются испытать ракеты и улучшить их точность.
11 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска запустили ракету КН-23 по Запорожью. Это не первый подобный случай за последний месяц – в ночь с 29 на 30 июля Россия уже наносила удар ракетой КН-23 по Днепропетровской области, впервые с лета 2025 года.
Причина осторожности России, вероятно, связана с качеством ракет. По имеющейся информации, предыдущие партии КН-23, предоставленные Северной Кореей, оказались очень неточными.
С тех пор Россия сотрудничает с Пхеньяном по совершенствованию этого оружия, и единичные запуски могут быть частью этого процесса.
Украинские чиновники недавно сообщили, что Северная Корея отправила России не менее 40 баллистических ракет КН-23.
При этом, по имеющимся данным, Россия одновременно запускает очень небольшое количество этих ракет.
В ISW считают, что добавление северокорейских ракет в российский арсенал позволит России в ближайшее время усилить удары баллистики по Украине.
Это позволит оккупантам не тратить ракетные комплексы С-400 и Циркон, которые и так находятся в дефиците.
Напомним, ночью 11 августа российские войска нанесли массированный удар по Запорожью, применив среди прочего баллистику КНДР, ракеты "Циркон" и КАБы .
В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 19 человек получили ранения.
Как сообщало РБК-Украина, днем ранее, 10 августа, Зеленский заявил, что Россия получила новую партию баллистических ракет от КНДР, а военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжает расширяться.
По словам президента, участие в войне позволяет Северной Корее получать боевой опыт и совершенствовать собственное оружие.
Между тем, первые подозрения относительно применения Россией северокорейской баллистики появились еще в конце 2023-го и в начале 2024 года, когда ракета КН-23 могла быть применена при обстреле Харькова.
Враг применил не менее 24 таких ракет.