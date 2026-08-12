Враг меняет тактику: зачем РФ запускает ракеты из КНДР по одной

Почему Россия запускает ракеты КНДР по одной

Аналитики ISW отмечают, что российские войска, по всей вероятности, используют небольшое количество баллистических ракет КН-23 в ночных ударных комплектах вместе с другими типами вооружения. Так оккупанты пытаются испытать ракеты и улучшить их точность.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска запустили ракету КН-23 по Запорожью. Это не первый подобный случай за последний месяц – в ночь с 29 на 30 июля Россия уже наносила удар ракетой КН-23 по Днепропетровской области, впервые с лета 2025 года.

Причина осторожности России, вероятно, связана с качеством ракет. По имеющейся информации, предыдущие партии КН-23, предоставленные Северной Кореей, оказались очень неточными.

С тех пор Россия сотрудничает с Пхеньяном по совершенствованию этого оружия, и единичные запуски могут быть частью этого процесса.

Сколько ракет КН-23 получила Россия от Пхеньяна

Украинские чиновники недавно сообщили, что Северная Корея отправила России не менее 40 баллистических ракет КН-23.

При этом, по имеющимся данным, Россия одновременно запускает очень небольшое количество этих ракет.

В ISW считают, что добавление северокорейских ракет в российский арсенал позволит России в ближайшее время усилить удары баллистики по Украине.

Это позволит оккупантам не тратить ракетные комплексы С-400 и Циркон, которые и так находятся в дефиците.

Как Россия наращивает применение северокорейской баллистики

Напомним, ночью 11 августа российские войска нанесли массированный удар по Запорожью, применив среди прочего баллистику КНДР, ракеты "Циркон" и КАБы .

В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 19 человек получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, днем ранее, 10 августа, Зеленский заявил, что Россия получила новую партию баллистических ракет от КНДР, а военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжает расширяться.