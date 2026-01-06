Росія змінила тактику ударів "Шахедами" по Запоріжжю: в ОВА розкрили деталі
Російські війська зменшили висоту застосування ударних дронів типу "Шахед" під час атак на Запоріжжя, намагаючись обійти українську систему протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, якщо раніше ворог запускав безпілотники на висоті 3000-4000 метрів, то під час останньої атаки по Запоріжжю дрони летіли на висоті близько 250 метрів.
Таким чином російська армія намагається постійно змінювати тактику застосування озброєння та шукати слабкі місця в обороні.
Федоров також зазначив, що раніше окупанти активно використовували русло Дніпра для запуску "Шахедів" і дронів типу "Молнія", однак зараз така тактика вже не працює.
Водночас він не став розкривати нові маршрути запуску безпілотників.
Окремо голова ОВА наголосив, що ефективність атак дронів "Молнія" по Запоріжжю суттєво знизилася. За його словами, до міста долітає менше ніж 10% таких безпілотників.
"Ворог запускає десятки, а долітає, наприклад, два. Був день, коли ми збили 86 “Молній”. Це окрема велика робота", - підсумував Федоров.
Обстріли Запоріжжя
Запоріжжя та область щодня перебувають під ударами російських окупантів, які застосовують дрони, ракети та артилерію.
Сьогодні вдень, 6 січня, ворог атакував ударним безпілотником автомобіль поліцейських, унаслідок чого поранення дістали троє людей.
Під час новорічних свят обстріли не припинялися.
У ніч на 2 січня Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших дронових атак - під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура, зафіксовано десятки пошкоджених осель і комерційних приміщень.
Ввечері 1 січня росіяни завдали близько 10 ударів по місту, що призвело до пожеж.
31 грудня повітряна тривога в Запорізькій області тривала понад чотири години, у самому Запоріжжі лунали вибухи.
Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, а під удар потрапив об’єкт промислової інфраструктури.