Росія змінила тактику на Сумщині: у Нацгвардії звернули увагу на нову тенденцію

За його словами, українські військові постійно стежать за ситуацією на північному прикордонні та Північно-Слобожанському напрямку. Російська армія періодично проводить там демонстраційні дії, зокрема на території Сумської області.

"Сили оборони спостерігають за тією ситуацією, яка відбувається і по північному прикордонню, і Північно-Слобожанському напрямку зокрема. Бачимо, що противник періодично проводить тут і демонстраційні дії, це стосується зокрема і Сумської області", - зазначив Музичук.

Водночас, за його словами, російські війська й надалі намагаються перекидати на українську територію диверсійно-розвідувальні групи.

"За останній час ті підрозділи Нацгвардії, які виконують задачі на цих ділянках у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, зокрема прикордонниками, фіксують трохи меншу активність диверсійно-розвідувальних груп, але тут досить велика кількість обстрілів, зокрема і артилерійських, і авіаційних. Дуже страждає Юнаківська громада і напрямок Шостки", - повідомив він.