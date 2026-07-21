Росія змінила тактику на Сумщині: у Нацгвардії звернули увагу на нову тенденцію
На Сумському напрямку українські військові фіксують меншу активність російських диверсійно-розвідувальних груп. Водночас інтенсивність обстрілів не спадає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Національної гвардії України Руслана Музичука в ефірі телемарафону.
За його словами, українські військові постійно стежать за ситуацією на північному прикордонні та Північно-Слобожанському напрямку. Російська армія періодично проводить там демонстраційні дії, зокрема на території Сумської області.
"Сили оборони спостерігають за тією ситуацією, яка відбувається і по північному прикордонню, і Північно-Слобожанському напрямку зокрема. Бачимо, що противник періодично проводить тут і демонстраційні дії, це стосується зокрема і Сумської області", - зазначив Музичук.
Водночас, за його словами, російські війська й надалі намагаються перекидати на українську територію диверсійно-розвідувальні групи.
"За останній час ті підрозділи Нацгвардії, які виконують задачі на цих ділянках у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, зокрема прикордонниками, фіксують трохи меншу активність диверсійно-розвідувальних груп, але тут досить велика кількість обстрілів, зокрема і артилерійських, і авіаційних. Дуже страждає Юнаківська громада і напрямок Шостки", - повідомив він.
Нагадаємо, російські війська не припиняють спроб посилити тиск на Сумську область.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), 19 та 20 липня окупанти провели обмежені наступальні дії на півночі регіону, однак просунутися вперед не змогли.
Водночас аналітики зазначають, що РФ продовжує намагатися створити так звану "буферну зону" вздовж українсько-російського кордону.