Россия изменила тактику в Сумской области: в Нацгвардии обратили внимание на новую тенденцию

В Сумском направлении украинские военные фиксируют меньшую активность российских диверсионно-разведывательных групп. В то же время интенсивность обстрелов не падает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные постоянно следят за ситуацией на северном пограничном и Северо-Слобожанском направлении. Российская армия периодически проводит там демонстрационные действия, в частности, на территории Сумской области.

"Силы обороны наблюдают за той ситуацией, которая происходит и по северному пограничному, и Северо-Слобожанскому направлению в частности. Видим, что противник периодически проводит здесь и демонстрационные действия, это касается и Сумской области", - отметил Музычук.

В то же время, по его словам, российские войска и дальше пытаются перебрасывать на украинскую территорию диверсионно-разведывательные группы.

"За последнее время те подразделения Нацгвардии, которые выполняют задачи на этих участках во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в том числе пограничниками, фиксируют несколько меньшую активность диверсионно-разведывательных групп, но здесь достаточно большое количество обстрелов, в том числе и артиллерийских, и авиационных. Очень страдает Юнаковская община", - сообщил Шостки.