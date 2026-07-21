Россия изменила тактику в Сумской области: в Нацгвардии обратили внимание на новую тенденцию
В Сумском направлении украинские военные фиксируют меньшую активность российских диверсионно-разведывательных групп. В то же время интенсивность обстрелов не падает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.
По его словам, украинские военные постоянно следят за ситуацией на северном пограничном и Северо-Слобожанском направлении. Российская армия периодически проводит там демонстрационные действия, в частности, на территории Сумской области.
"Силы обороны наблюдают за той ситуацией, которая происходит и по северному пограничному, и Северо-Слобожанскому направлению в частности. Видим, что противник периодически проводит здесь и демонстрационные действия, это касается и Сумской области", - отметил Музычук.
В то же время, по его словам, российские войска и дальше пытаются перебрасывать на украинскую территорию диверсионно-разведывательные группы.
"За последнее время те подразделения Нацгвардии, которые выполняют задачи на этих участках во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в том числе пограничниками, фиксируют несколько меньшую активность диверсионно-разведывательных групп, но здесь достаточно большое количество обстрелов, в том числе и артиллерийских, и авиационных. Очень страдает Юнаковская община", - сообщил Шостки.
Напомним, российские войска не прекращают попыток усилить давление на Сумскую область.
По данным Института изучения войны (ISW), 19 и 20 июля окупанты провели ограниченные наступательные действия на севере региона , однако продвинуться вперед не смогли.
В то же время, аналитики отмечают, что РФ продолжает пытаться создать так называемую "буферную зону" вдоль украинско-российской границы.