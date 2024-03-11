Росія змінила тактику по обстрілам енергетики під кінець зими, - Кубраков

"Минулого року перший рівень пасивного захисту на обʼєктах ми будували терміново по ходу сезону - габіони, бігбеги і так далі. У цьому сезоні у нас вже був вже другий рівень захисту - від шахедів та дронів. Знаю десятки випадків, коли цей захист спрацював", - розповів Кубраков.

Росіяни, за його словами, побачивши посилення захисту об'єктів енергетики, наприкінці зими змінили тактику та обережніше почали використовувати наявні у них вогневі ресурси.

"Підстанції нижчого рівня намагалися вибити, таким чином відключити великі підприємства від енергопостачання. Але цих підстанцій більше, є можливість маневрувати, перепідключити, трансформатори для них замінити легше, бо їх більше в наявності", - пояснив міністр.

Електроенергія в Україні

Нагадаємо, на відміну від минулого року, масованих відключень світла цього року не було.

За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі 2023 року становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%). Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.

"Укренерго" не очікує дефіциту електроенергії в Україні влітку 2024 року в період проведення ремонтної кампанії на атомних електростанціях.