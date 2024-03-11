Россия изменила тактику по обстрелам энергетики под конец зимы, - Кубраков

"В прошлом году первый уровень пассивной защиты на объектах мы строили срочно по ходу сезона - габионы, бигбеги и так далее. В этом сезоне у нас уже был уже второй уровень защиты - от шахедов и дронов. Знаю десятки случаев, когда эта защита сработала", - рассказал Кубраков.

Россияне, по его словам, увидев усиление защиты объектов энергетики, в конце зимы сменили тактику и осторожнее стали использовать имеющиеся у них огневые ресурсы.

"Подстанции низшего уровня пытались выбить, таким образом отключить крупные предприятия от энергоснабжения. Но этих подстанций больше есть возможность маневрировать, переподключить, трансформаторы для них заменить легче, потому что их больше налицо", - пояснил министр.

Электроэнергия в Украине

Напомним, в отличие от прошлого года массированных отключений света в этом году не было.

По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале 2023 года составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%). Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

НБУ ожидает незначительный дефицит электроэнергии в Украине к концу отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.

Укрэнерго не ожидает дефицита электроэнергии в Украине летом 2024 года в период проведения ремонтной кампании на атомных электростанциях.