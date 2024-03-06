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Чи буде дефіцит електроенергії влітку: прогноз "Укренерго"

Україна, Середа 06 березня 2024 14:24
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Чи буде дефіцит електроенергії влітку: прогноз "Укренерго" Фото: Дефіциту електроенергії в Україні не очікується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" не очікує дефіциту електроенергії в Україні влітку 2024 року в період проведення ремонтної кампанії на атомних електростанціях.

Про це сказав директор із управління ОЕС України - головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на захід "Energy Security Talks. Чергова “воєнна” зима позаду. Стан енергосистеми".

Як зазначив Зайченко, зима 2024 року була досить холодна, був тривалий період низьких температур близько 15 градусів морозу, і атомна енергетика працювала на повну потужність 7,5 ГВт, теплова генерація також працювала на максимальній потужності.

За його словами, баланс було досягнуто тільки завдяки високим рівням води в Дніпрі та роботі ГЕС.

"Зараз повинна початися ремонтна кампанія по НАЕК "Енергоатом", - сказав він.

Головний диспетчер НЕК "Укренерго" зазначив, що заплановані ремонти обладнання на атомних електростанціях.

"Що стосується літнього періоду… дефіцит електроенергії в нас не планується", - сказав Зайченко.

Зима 2023-2024 років

Нагадаємо, перед початком опалювального сезону представники української влади попереджали про складну зиму. Однак, на відміну від минулого року, масованих відключень світла цього року не було.

За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%). Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.

Водночас в "Укренерго" радять не розслаблятися, оскільки ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку.

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Укренерго Відключеня світла
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