Росія радикально змінила тактику атак дронами по Україні: CNN розкрило подробиці

Видання зауважило, що Росія посилила свої повітряні атаки проти України останніми тижнями, запускаючи до 479 безпілотників та ракет за одну ніч.

Атаки стали не лише масштабніші, але й частіші. Росіяни тепер б'ють більш концентровано та завдають ударів таким чином, що їх набагато складніше відбивати, оскільки вони здійснюються на великих висотах, що є поза досяжністю кулеметів.

Росія нарощує виробництво дронів

Як повідомляє видання, минулої осені Росія успішно розширила внутрішнє виробництво свого найпоширенішого безпілотника типу "Шахед" іранської розробки, і тепер щодня випускає сотні цих дронів.

Аналітик з питань Росії в Інституті вивчення війни Крістіна Гарвард сказала, що, за поточними оцінками, Москва зараз може виробляти близько 2700 безпілотників "Шахед" на місяць, а також близько 2500 безпілотників-приманок.

"Ці цифри дозволяють Росії частіше запускати понад 300 або навіть 400 дронів лише за одну ніч", - сказала вона.

Той факт, що деякі з безпілотників є пастками, мало впливає на українську оборону, оскільки Москва адаптувала їх таким чином, що їх дуже важко відрізнити від справжніх.

"Отже, або українські сили витрачають час на ідентифікацію приманок, або витрачають дорогоцінні ресурси на їх збиття. У будь-якому разі, це допомагає російським ракетам і "Шахедам" - з їхнім великим корисним навантаженням, оскільки вони мають шанс дістатися до своїх цілей", - сказав Гарвард.

Збільшення кількості дронів, що запускаються щоночі, перевантажує українську протиповітряну оборону, особливо після того, як Росія почала зосереджуватися на кількох місцях одночасно.

Колишній чиновник Міністерства оборони України Олексій Мельник, який зараз є співдиректором програм зовнішніх відносин та міжнародної безпеки в Центрі Разумкова в Києві також прокоментував зміну тактики росіян щодо ударів по Україні.

"Замість того, щоб трохи прицілюватися тут і там, вони концентрують удари та здатні досягти максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного", - сказав він.

Дрони неможливо збити

Суддя Верховного Суду Юрій Чумак, який вночі є членом добровольчого загону з полювання на дрони розповів, що за останні тижні небо стало значно активнішим.

"Безпілотників набагато більше. Це об’єктивний факт. І, звичайно, чим їх більше, тим важче з ними боротися", - наголосив Чумак.

Він сказав, що після того, як Москва почала запускати дрони на великих висотах, його підрозділу стало набагато важче, якщо не неможливо, їх знищити.

Варто зауважити, що раніше російські війська запускали дрони низько, наприклад, вздовж русла річки, щоб якомога довше залишатися непоміченими українськими засобами протиповітряної оборони.

"Час для реагування був дуже коротким, оскільки ми виявили це лише тоді, коли воно було близько ", - сказав він.

За його словами, сьогодні російські безпілотники літають на висоті від двох до п'яти кілометрів над землею.

"Ми можемо їх усіх бачити. Радари можуть їх відстежувати. Але стало неможливо збити їх з кулеметів", - пояснив Чумак.

Він також додав, що Україні тепер доводиться використовувати ракети, щоб перешкодити їм.