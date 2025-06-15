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З початку літа Україну атакували 2800 російських дронів і 140 ракет, - Зеленський

Київ, Неділя 15 червня 2025 13:42
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З початку літа Україну атакували 2800 російських дронів і 140 ракет, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за пів місяця випустила по Україні 2800 ударних дронів і 140 ракет. Також окупанти скинули 3 тисячі КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив глава держави, цієї ночі воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Загалом окупанти випустили 183 ударні дрони та 11 ракет різних типів: "Кинджали", балістичні та крилаті.

Основний удар ворога був по Полтавській області, а саме по місту Кременчук.

"За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів", - повідомив президент.

Зеленський наголосив на важливості посилити санкції проти Росії уже в найближчі тижні.

"Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - додав він.

Атаки РФ на Україну

Останніми тижнями Москва посилила повітряні атаки на Україну. З початку літа Росія завдала низки масованих ударів, атакувавши Київ, Харків, Запоріжжя, Тернопіль, Полтавську, Одеську та інші області України.

Цієї ночі росіяни масовано вдарили по Кременчуку у Полтавській області. Ворог застосував ракети і дрони.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, це була одна з наймасованіших атак на місто, жителі нарахували не менше 30 вибухів. Під ударом були обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, а також будинки.

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Володимир Зеленський ППО Війна в Україні Ракети Атака дронів
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