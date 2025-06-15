З початку літа Україну атакували 2800 російських дронів і 140 ракет, - Зеленський

Росія за пів місяця випустила по Україні 2800 ударних дронів і 140 ракет. Також окупанти скинули 3 тисячі КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив глава держави, цієї ночі воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Загалом окупанти випустили 183 ударні дрони та 11 ракет різних типів: "Кинджали", балістичні та крилаті.

Основний удар ворога був по Полтавській області, а саме по місту Кременчук.

"За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів", - повідомив президент.

Зеленський наголосив на важливості посилити санкції проти Росії уже в найближчі тижні.

"Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - додав він.

