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РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет напоготові

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Чорне море, Четвер 04 травня 2023 08:20
РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет напоготові Фото: РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі. Серед них і ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Так, в Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 11, в тому числі нарощено присутність ракетоносіїв до 4 надводних.

"Відповідно, загальний імовірний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет.

"Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, пам'ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях", - попереджають в командуванні.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову масовано обстрілювали Україну. Окрім дронів, як повідомили в КМВА, ворог міг застосувати під час атаки на столиці і ракети балістичного типу.

Зазначимо, як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, противник зараз змінює тактику, а разом з цим - і пріоритетні для ураження цілі.

Додамо, раніше в коментарі РБК-Україна експерт пояснив, чому Росія відновила масовані атаки та чи може повернутися в залп 60 ракет.

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