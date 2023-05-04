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Россия уменьшила группировку кораблей-ракетоносителей в Черном море

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Украина, Четверг 04 мая 2023 11:20
Россия уменьшила группировку кораблей-ракетоносителей в Черном море Фото: РФ уменьшила количество ракетоносителей до 3 в Черном море 4 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на 10.30 четверга, 4 мая, российские оккупанты уменьшили количество ракетоносителей в Черном море до трех единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Обновлено. По состоянию на 11:00 в Черном море уже 7 вражеских кораблей, количество ракетоносителей уменьшено до 2.

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"Максимально возможен суммарный залп "Калибров" - 16", - добавил Назаров.

"По состоянию на 10.30 в Черном море 10 вражеских кораблей, количество ракетоносителей уменьшено до 3. Максимально возможный суммарный залп "Калибров" - 24", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска буквально утром 4 мая увеличили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море. Среди них и ракетоносители. Так, в Черном море корабельная группировка врага состояла из 11 кораблей, в том числе 4 надводных ракетоносителей.

Напомним, РФ этой ночью, 4 мая, для воздушной атаки Украины использовала до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

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