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Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, але можливі точкові удари, - Гуменюк

Фото: Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі 6 квітня (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, а погода псується, рівень ракетної загрози для України залишається дуже високим. Можливі точкові удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, вчора на вечір була зменшена кількість і загального угрупування кораблів РФ у Чорному морі, і ракетоносіїв зокрема.

"Наразі на чергуванні в чорному морі перебувають два підводних, два надводні ракетоносії. Це говорить про те, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 одиниць", - розповіла вона.

Гуменюк наголосила на тому, що вони не повністю споряджені, однак рівень загрози військові оцінюють як "дуже високий".

Хоча погода псується і скоріш за все буде ще маневрування і заведення в пункти базування, пильність втрачати не можна. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові удари, хоча очевидно економлять таку зброю", - попередила вона.

Як повідомлялось, раніше у прес-центрі Сил оборони півдня України зазначили, що Чорноморський флот Росії практично опинився у "пастці". Окупанти не мають можливості вивести його з Чорного моря – тільки розосередити.

Нагадаємо, 20 березня під час вибухів у тимчасово окупованому Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування.

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