Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но возможны точечные удары, - Гуменюк

По ее словам, вчера на вечер было уменьшено количество и общей группировки кораблей РФ в Черном море, и ракетоносителей в частности.

"Пока на чередовании в черном море находятся два подводных, два надводных ракетоносителя. Это говорит о том, что суммарный залп "Калибров" может достигать 24 единиц", - рассказала она.

Гуменюк отметила, что они не полностью снаряжены, однако уровень угрозы военные оценивают как "очень высокий".

Хотя погода портится и, скорее всего, будет еще маневрирование и заведение в пункты базирования, бдительность терять нельзя. Не исключено, что они могут применить точечные удары, хотя, очевидно, экономят такое оружие", - предупредила она.

Как сообщалось, ранее в пресс-центре Сил обороны юга Украины отметили, что Черноморский флот России практически оказался в "ловушке". У оккупантов нет возможности вывести его из Черного моря – только рассредоточить.

Напомним, что 20 марта во время взрывов во временно оккупированном Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.