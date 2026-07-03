Росія зменшила кількість масштабних обстрілів: в ISW назвали причини

У червні 2026 року Російська Федерація помітно зменшила частоту масштабних ракетно-дронових ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.
Аналітики зазначають, що протягом попередніх місяців російські війська демонстрували здатність регулярно завдавати ударів із застосуванням сотень безпілотників і ракет.
Проте в перший місяць літа кількість таких атак різко скоротилася, хоча точні причини цього наразі залишаються невідомими.
Зміна стратегії: від січня до червня
Як нагадали в ISW, починаючи із середини січня 2026 року російська армія значно активізувала кампанію масованих повітряних ударів. Динаміка застосування понад 300 засобів повітряного нападу за одну атаку виглядала так:
Січень (друга половина): 3 масштабні атаки;
Лютий: 6 масованих ударів;
Березень: 4 масовані удари;
Квітень: 5 масованих ударів;
Травень: 6 масованих ударів.
Таким чином, з січня по травень окупаційні війська зазвичай проводили від одного до трьох великих ударів протягом приблизно одного тижня, після чого на один-два тижні переходили до значно менш інтенсивних дій.
Проте у червні ця схема зазнала суттєвих змін. За весь місяць ворог здійснив дві атаки, під час яких було використано понад 300 засобів повітряного нападу. Ці обстріли відбулися 2 та 15 червня.
Що може означати затишшя: два сценарії від експертів
Експерти ISW наголошують, що однозначного пояснення такому скороченню наразі немає, але виділяють дві головні гіпотези:
Нагадаємо, попри червневе затишшя, вже на початку липня ворог відновив практику масштабних обстрілів. В ніч на 2 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши велику кількість ракет та ударних безпілотників, серед яких активно використовувалися й нові реактивні дрони.
Внаслідок обстрілу, що стався 2 липня, в Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнівне влучання ракети в житлову багатоповерхівку. Станом на 7:00 відомо про 30 загиблих.
Від ворожих прильотів постраждав і Київський зоопарк. Внаслідок нічного удару у небезпеці опинилися не лише адміністративні та господарські будівлі столичного звіринця, а й деякі тварини, які дістали поранень.
Через ліквідацію наслідків обстрілу окремі локації зоопарку були тимчасово закриті для відвідувачів.
У свою чергу, президент України Володимир Зеленський запевнив, що на таку масштабну атаку проти цивільної інфраструктури буде справедлива відповідь.