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Росія зменшила кількість масштабних обстрілів: в ISW назвали причини

07:31 03.07.2026 Пт
3 хв
Які два тривожні сценарії експертів можуть пояснювати цю тенденцію?
aimg Катерина Коваль
Фото: протягом червня росіяни здійснили два масовані обстріли (Getty Images)

У червні 2026 року Російська Федерація помітно зменшила частоту масштабних ракетно-дронових ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що протягом попередніх місяців російські війська демонстрували здатність регулярно завдавати ударів із застосуванням сотень безпілотників і ракет.

Проте в перший місяць літа кількість таких атак різко скоротилася, хоча точні причини цього наразі залишаються невідомими.

Зміна стратегії: від січня до червня

Як нагадали в ISW, починаючи із середини січня 2026 року російська армія значно активізувала кампанію масованих повітряних ударів. Динаміка застосування понад 300 засобів повітряного нападу за одну атаку виглядала так:

  • Січень (друга половина): 3 масштабні атаки;

  • Лютий: 6 масованих ударів;

  • Березень: 4 масовані удари;

  • Квітень: 5 масованих ударів;

  • Травень: 6 масованих ударів.

Таким чином, з січня по травень окупаційні війська зазвичай проводили від одного до трьох великих ударів протягом приблизно одного тижня, після чого на один-два тижні переходили до значно менш інтенсивних дій.

Проте у червні ця схема зазнала суттєвих змін. За весь місяць ворог здійснив дві атаки, під час яких було використано понад 300 засобів повітряного нападу. Ці обстріли відбулися 2 та 15 червня.

Що може означати затишшя: два сценарії від експертів

Експерти ISW наголошують, що однозначного пояснення такому скороченню наразі немає, але виділяють дві головні гіпотези:

  • Накопичення арсеналу для майбутнього удару. Однією з імовірних причин може бути свідоме накопичення Росією запасів безпілотників для ще інтенсивніших хвиль обстрілів у майбутньому. Кремль може вичікувати найбільш вигідний для себе момент, розраховуючи сильніше виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, попри червневе затишшя, вже на початку липня ворог відновив практику масштабних обстрілів. В ніч на 2 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши велику кількість ракет та ударних безпілотників, серед яких активно використовувалися й нові реактивні дрони.

  • Модернізація та зміна процесів виробництва. Інше пояснення може полягати в перебудові промислового комплексу РФ. Зокрема, Москва може намагатися децентралізувати виробництво ударних БпЛА "Шахед" або переорієнтувати потужності на випуск складніших і дорожчих моделей - наприклад, безпілотників із реактивними двигунами (які, зокрема, були використані і під час атаки на Київ в ніч на 2 липня), виготовлення яких потребує значно більше часу та ресурсів.

Внаслідок обстрілу, що стався 2 липня, в Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнівне влучання ракети в житлову багатоповерхівку. Станом на 7:00 відомо про 30 загиблих.

Від ворожих прильотів постраждав і Київський зоопарк. Внаслідок нічного удару у небезпеці опинилися не лише адміністративні та господарські будівлі столичного звіринця, а й деякі тварини, які дістали поранень.

Через ліквідацію наслідків обстрілу окремі локації зоопарку були тимчасово закриті для відвідувачів.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський запевнив, що на таку масштабну атаку проти цивільної інфраструктури буде справедлива відповідь.

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