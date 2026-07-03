Росія зменшила кількість масштабних обстрілів: в ISW назвали причини

Аналітики зазначають, що протягом попередніх місяців російські війська демонстрували здатність регулярно завдавати ударів із застосуванням сотень безпілотників і ракет.

Проте в перший місяць літа кількість таких атак різко скоротилася, хоча точні причини цього наразі залишаються невідомими.

Зміна стратегії: від січня до червня

Як нагадали в ISW, починаючи із середини січня 2026 року російська армія значно активізувала кампанію масованих повітряних ударів. Динаміка застосування понад 300 засобів повітряного нападу за одну атаку виглядала так:

Січень (друга половина): 3 масштабні атаки;

Лютий: 6 масованих ударів;

Березень: 4 масовані удари;

Квітень: 5 масованих ударів;

Травень: 6 масованих ударів.

Таким чином, з січня по травень окупаційні війська зазвичай проводили від одного до трьох великих ударів протягом приблизно одного тижня, після чого на один-два тижні переходили до значно менш інтенсивних дій.

Проте у червні ця схема зазнала суттєвих змін. За весь місяць ворог здійснив дві атаки, під час яких було використано понад 300 засобів повітряного нападу. Ці обстріли відбулися 2 та 15 червня.

Що може означати затишшя: два сценарії від експертів

Експерти ISW наголошують, що однозначного пояснення такому скороченню наразі немає, але виділяють дві головні гіпотези:

Накопичення арсеналу для майбутнього удару. Однією з імовірних причин може бути свідоме накопичення Росією запасів безпілотників для ще інтенсивніших хвиль обстрілів у майбутньому. Кремль може вичікувати найбільш вигідний для себе момент, розраховуючи сильніше виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, попри червневе затишшя, вже на початку липня ворог відновив практику масштабних обстрілів. В ніч на 2 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши велику кількість ракет та ударних безпілотників, серед яких активно використовувалися й нові реактивні дрони.