Россия уменьшила количество масштабных обстрелов: в ISW назвали причины

Аналитики отмечают, что в течение предыдущих месяцев российские войска демонстрировали способность регулярно наносить удары с применением сотен беспилотников и ракет.

Однако в первый месяц лета количество таких атак резко сократилось, хотя точные причины пока остаются неизвестными.

Изменение стратегии: с января по июнь

Как напомнили в ISW, начиная с середины января 2026 года, российская армия значительно активизировала кампанию массированных воздушных ударов. Динамика применения более 300 средств воздушного нападения за одну атаку выглядела так:

Январь (вторая половина): 3 масштабные атаки;

Февраль: 6 массированных ударов;

Март: 4 массированных удара;

Апрель: 5 массированных ударов;

Май: 6 массированных ударов.

Таким образом, с января по май оккупационные войска обычно производили от одного до трех больших ударов в течение примерно одной недели, после чего на одну-две недели переходили к значительно менее интенсивным действиям.

Однако в июне эта схема претерпела существенные изменения. За весь месяц враг совершил две атаки, в ходе которых было использовано более 300 средств воздушного нападения. Эти обстрелы произошли 2 и 15 июня.

Что может означать затишье: два сценария от экспертов

Эксперты ISW отмечают, что однозначного объяснения такому сокращению нет, но выделяют две главные гипотезы:

Накопление арсенала для предстоящего удара. Одной из вероятных причин может стать сознательное накопление Россией запасов беспилотников для более интенсивных волн обстрелов в будущем. Кремль может выжидать наиболее выгодный для себя момент, рассчитывая сильнее истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

Напомним, несмотря на июньское затишье, уже в начале июля враг возобновил практику масштабных обстрелов. В ночь на 2 июля российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев, запустив большое количество ракет и ударных беспилотников, среди которых активно использовались и новые реактивные дроны.