Росія зменшила кількість "Калібрів" у Чорному морі: чи є загроза ракетної атаки

За її словами, зараз на бойовому чергуванні залишилося 2 ракетоносії, загальний залп - до 16 "Калібрів".

"У морі вирує шторм, море неспокійне, але не критичний шторм. І корабельне угруповання ворога тримається у розгорнутому стані, це 11 одиниць, серед яких наразі залишилось два надводних ракетоносії. Це 16 "Калібрів" готових до використання. Дещо зменшено (корабельне угруповання, - ред.) у порівнянні з періодом підготовки та проведення активних дій ракетних атак, пов’язаних з їх "сакральними датами", - розповіла Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що інші ракетоносії заведенні у пункти базування для переспорядження і можуть повернутися на службу протягом 2-3 годин.

"Тож розслаблятися зарано, адже ворог може продовжити ракетні атаки, хоча, вочевидь, їм знадобиться певна пауза для того, щоб поназбирати те, чим будуть атакувати. Бачимо активізацію розвідувальних БПЛА над територіальним морем України", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової ракетної атаки по Україні. За дві хвилі обстрілу окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. Втім, майже всі вони були знищені.

Додамо, як пояснив президент Володимир Зеленський, на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті, війська РФ збільшили ракетні удари по Україні. Таким чином у Росії хочуть хоч щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".

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