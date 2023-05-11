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Россия уменьшила количество "Калибров" в Черном море: есть ли угроза ракетной атаки

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черном море на боевом дежурстве уже меньше вражеских носителей "Калибров". Но расслабляться рано, ведь враг может продолжить ракетные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве осталось 2 ракетоносителя, общий залп - до 16 "Калибров".

"В море сейчас шторм, но это не критический шторм. И корабельная группировка врага держится в развернутом состоянии, это 11 единиц, среди которых осталось две надводных ракетоносители. Это 16 "Калибров" готовых к использованию. Уменьшена (корабельная группировка - ред.) по сравнению с периодом подготовки и проведения активных действий ракетных атак, связанных с их "сакральными датами", - рассказала Гуменюк.

При этом она отметила, что другие ракетоносители заведены в пункты базирования для переснаряжения и могут вернуться на службу в течение 2-3 часов.

"Поэтому расслабляться рано, ведь враг может продолжить ракетные атаки, хотя, очевидно, им понадобится определенная пауза для того, чтобы поднабрать то, чем будут атаковать. Видим активизацию разведывательных БПЛА над территориальным морем Украины", - добавила Гуменюк.

Напомним, что в ночь на 9 мая путинские войска прибегли к очередной ракетной атаке по Украине. За две волны обстрела оккупанты совершили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Впрочем, почти все они были уничтожены.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, на фоне неудач на фронте, в частности в Бахмуте, войска РФ увеличили ракетные удары по Украине. Таким образом, в России хотят хоть что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед".

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