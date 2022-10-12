Росія злякалась HIMARS в Японії та почала погрожувати "неминучою відповіддю"

"12 жовтня Посольству Японії в Москві було заявлено рішучий протест у зв'язку з випробуванням 10 жовтня реактивних систем залпового вогню HIMARS Силами самооборони Японії", - йдеться у повідомленні.

За словами російського МЗС, це відбувалось в безпосередній близькості від російських кордонів. Також російську сторону здивували згадки у японських ЗМІ щодо проведення цих тренувальних заходів, які пов'язали із російською агресією в Україні.

"Розглядаємо військові навчання, що відбулися, як виклик забезпеченню безпеки далекосхідного регіону нашої країни і наполягаємо на негайному припиненні подібних дій", - додали в МЗС РФ.

Росіяни попередили японську сторону "про неминучість відповідних заходів у відповідь з метою блокування військових загроз Росії".