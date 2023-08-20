Росія зіткнулись з дефіцитом в ВПК. ЗМІ "розібрали" нерозірвану ракету "Торнадо-С"

Знахідка з пізньою датою виробництва свідчить про те, що росіяни перебувають під тиском й змушені запускати ракети, які щойно вийшли з виробних чи ліній.

На тлі інтенсивних боїв постачання боєприпасів і сучасного озброєння, в тому числі високоточних ракет і реактивних снарядів, залишатиметься критично важливим для обох сторін.

"Російські оборонні компанії змушені пристосовуватися до нової реальності, в якій їм часто доводиться знижувати свої технічні стандарти і застосовувати тактику обходу санкцій", - зазначає Марія Шагіна, експерт з економічних санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

"Торнадо-С"

Ракету, яку виявили на півночі Сумської області в червні, була випущена з РСЗВ "Торнадо-С". Згідно з маркуванням на корпусі, снаряд було виготовлено лише 19 травня. Як стверджує StateWatch, партії зазвичай проходять кількамісячні випробування, перш ніж з'являться на лінії фронту.

"На корпусі також була вказана незвично близька дата закінчення терміну придатності - 12 вересня цього року, що, на думку StateWatch, є ще одним можливим свідченням того, що російські виробники зрізають кути, щоб швидше доставити ракети на лінію фронту", - додає видання.

Через те, що ракета не вибухнула, експерти змогли дослідити її материнську плату та інші компоненти, які, зі свого боку, не відповідали очікуваній готовій специфікації. Деякі деталі були спаяні вручну, а компоненти були виготовлені як російськими, так й американськими компаніями, включаючи Altera Corp. і Analog Devices Inc, що належать Intel Corp.

Вищезгадані компанії заявили, що не продають свої "товари" Росії й дотримуються всіх санкцій. Analog, зі свого боку, пообіцяла докласти зусиль для боротьби з несанкціонованими перепродажами, однак зауважила, що повністю зупинити такі поставки надзвичайно складно.

Видання додає, що невідомо коли Росія імпортувала деталі, оскільки могла дістати компоненти обходячи санкції через посередників у третіх країнах або знімаючи мікросхеми з побутової техніки, наприклад, з пральних машин.

Непереконливі докази

Представник західної розвідки, який говорив на умовах анонімності, застеріг від надмірного вбачання через поспішне виробництво ракети "Торнадо-С". Водночас він бачить ширші ознаки того, що Росія зіткнулась з нестачею озброєння на полі бою. Зокрема він пригадав нещодавній візит міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї.

Бюджет зростає

Як пише видання, союзники України посилили свою увагу до боротьби з обходом санкцій. Наприклад, 8 серпня Британія оголосила про новий пакет санкцій, який спрямований проти російської ВПК, включаючи компанії в Дубаї, Словаччині, Швейцарії та Туреччині.

"Російський військово-промисловий комплекс покладається на західні технології, і ми бачимо це навіть у нещодавно вироблених російських боєприпасах. Тому важливо, щоб країни, які запровадили санкції, приділяли особливу увагу дотриманню законів і суворій відповідальності", - сказав Гліб Канєвський, голова StateWatch.