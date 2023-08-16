Міноборони Росії здійснювало таємничий рейс до КНДР, могли обговорювати озброєння, - ЗМІ

На початку серпня раритетний літак Міноборони Російської Федерації Іл-62М здійснював таємничий рейс до КНДР. Могли обговорювати озброєння для країни-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Згідно з даними сайту відстеження польотів Flightradar24, російський Іл-62М із реєстраційним номером RA-86559 вилетів з Москви в Пхеньян 1 серпня. В точку призначення він прибув вже о 8-ранку за місцевим часом. Авіалайнер простояв в аеропорту близько 36 годин, й вже ввечері 2 серпня покинув КНДР.

Мета польоту до Північної Кореї наразі невідома, оскільки офіційних заяв щодо візиту не було. Зокрема супутникові знімки не зафіксували завантажень на "борт". Як пише Defense Romania, є підстави вважати, що політ пов'язаний із можливими домовленостями РФ та КНДР у сфері озброєнь.

Водночас російський міністр обороги Сергій Шойгу в липні 2023 року прилітав до КНДР на іншому типі VIP-літака - Іл-96-300 із реєстраційним номером RA-96102, який був переданий Міністерству оборони орієнтовно в травні 2016 року.

Зокрема варто враховувати, що виставка озброєнь в КНДР, яку відвідав Шойгу, тривала до 2 серпня включно. Логічно припустити, що на згаданому Іл-62М прилітала саме делегація від Міноборони РФ, для можливих додаткових перемовин щодо поставок зброї та боєприпасів.

"Водночас цікаво, що РФ ще з 2019 року начебто не може провести ротацію свого дипломатичного персоналу в Північній Кореї, оскільки влада цієї країни не давала відповідного дозволу. Тому тут також варто припустити бодай мінімальну ймовірність, що рейс Ил-62М від російського Міноборони міг бути також пов’язаним і з "дипломатичними" питаннями також", - додає видання.

Відносини Росії та КНДР

В грудні 2022 року Росія відновила постачання нафти та нафтопродуктів до Північної Кореї. Зокрема в червні поточного року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про бажання зміцнювати "стратегічне співробітництво" з РФ та пообіцяв "міцно тримати за руку" російського диктатора Володимира Путіна.