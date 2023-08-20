Россия столкнулась с дефицитом в ВПК. СМИ "разобрали" неразорванную ракету "Торнадо-С"

Находка с поздней датой производства свидетельствует о том, что россияне находятся под давлением и вынуждены запускать только что вышедшие из производственных или линий ракеты.

На фоне интенсивных боев снабжение боеприпасами и современным вооружением, в том числе высокоточными ракетами и реактивными снарядами, будет оставаться критически важным для обеих сторон.

"Российские оборонные компании вынуждены приспосабливаться к новой реальности, в которой им часто приходится снижать свои технические стандарты и применять тактику обхода санкций", - отмечает Мария Шагина, эксперт по экономическим санкциям Международного института стратегических исследований.

"Торнадо-С"

Ракета, которую обнаружили на севере Сумской области в июне, была выпущена из РСЗО "Торнадо-С". Согласно маркировке на корпусе, снаряд был изготовлен только 19 мая. Как утверждает StateWatch, партии обычно проходят многомесячные испытания, прежде чем появятся на линии фронта.

"На корпусе также была указана необычно близкая дата окончания срока годности - 12 сентября этого года, что, по мнению StateWatch, является еще одним возможным свидетельством того, что российские производители срезают углы, чтобы быстрее доставить ракеты на линию фронта", - добавляет издание.

Из-за того, что ракета не взорвалась, эксперты смогли исследовать ее материнскую плату и другие компоненты, которые, в свою очередь, не соответствовали ожидаемой готовой спецификации. Некоторые детали были спаяны вручную, а компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая Altera Corp. и Analog Devices Inc, принадлежащие Intel Corp.

Вышеупомянутые компании заявили, что не продают свои "товары" России и соблюдают все санкции. Analog, в свою очередь, пообещала приложить усилия для борьбы с несанкционированными перепродажами, однако отметила, что полностью остановить такие поставки чрезвычайно сложно.

Издание добавляет, что неизвестно когда Россия импортировала детали, поскольку могла получить компоненты обходя санкции через посредников в третьих странах или снимая микросхемы с бытовой техники, например, со стиральных машин.

Неубедительные доказательства

Представитель западной разведки, который говорил на условиях анонимности, предостерег от чрезмерного усмотрения из-за поспешного производства ракеты "Торнадо-С". В то же время он видит более широкие признаки того, что Россия столкнулась с нехваткой вооружения на поле боя. В частности он вспомнил недавний визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею.

Бюджет растет

Как пишет издание, союзники Украины усилили свое внимание к борьбе с обходом санкций. Например, 8 августа Британия объявила о новом пакете санкций, который направлен против российского ВПК, включая компании в Дубае, Словакии, Швейцарии и Турции.

"Российский военно-промышленный комплекс полагается на западные технологии, и мы видим это даже в недавно произведенных российских боеприпасах. Поэтому важно, чтобы страны, которые ввели санкции, уделяли особое внимание соблюдению законов и строгой ответственности", - сказал Глеб Каневский, председатель StateWatch.