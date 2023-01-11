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Омбудсмени України та РФ домовилися про обмін 40 полонених, - Sky News

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Анкара, Середа 11 січня 2023 12:46
Омбудсмени України та РФ домовилися про обмін 40 полонених, - Sky News Фото: омбудсмени України та РФ домовилися про обмін 40 полонених (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Марія Кучерявець

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з омбудсменом РФ у Туреччині домовився про обмін полоненими. Мова йде про 40 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Під час переговорів, які тривали сорок хвилин, сторони домовилася про обмін 40 військовополоненими, але подробиці поки не відомі", - пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся в турецькій Анкарі з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

Втім, як стало відомо, зустріч між омбудсменами запланована в умовно два раунди. Лубінець вже відзвітував, що провів ще одну зустріч з Москальковою, цього разу до них приєдналися і турецькі політики.

Також відомо, що сторони обговорили гуманітарні питання та "зернову угоду". Втім, щодо обміну полоненими українська сторона поки офіційно не виступила із заявою.

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Російська Федерація Турция Обмін полоненими
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