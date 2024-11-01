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Россия в октябре запустила рекордное количество дронов за 2024 год: сколько уничтожила ПВО

Пятница 01 ноября 2024 10:38
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Россия в октябре запустила рекордное количество дронов за 2024 год: сколько уничтожила ПВО Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение октября Российская Федерация применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed и дронов неустановленного типа. Это стало рекордным количеством за текущий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как и упоминалось выше, в течение октября террористы запустили 2023 ударных БпЛА, а также беспилотников неустановленного типа. Среди них:

  • 1185 были уничтожены или подавлены украинскими военными;
  • 738 - локально потеряны;
  • 29 вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства.

С начала 2024 года в целом враг применил 6987 ударных БпЛА. Преимущественно террористы атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", - добавляет Генштаб.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного российского вторжения ежедневные обстрелы украинских городов и сел стали регулярной угрозой, которые наносят разрушения и создают опасность для гражданского населения. Террористы активно используют различные типы вооружений, в частности ракеты, управляемые авиабомбы (КАБ) и дроны-камикадзе. В последнее время особенно возросла частота атак с применением дронов, которые почти каждую ночь направляются на украинские территории.

В ночь на 1 ноября российские силы атаковали Украину, выпустив:

  • три управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Херсонской области;
  • 48 беспилотников, среди которых и Shahed, а также дроны неустановленного типа.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 дрона. Еще 14 беспилотников потеряли связь, а трое сменили курс и направились в сторону Беларуси.

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