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Росія здійснює кібератаку на сервіс "єЧерга": чи варто перейматись водіям

Фото: Росія здійснює кібератаку на сервіс "єЧерга" (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія здійснює кібератаку на онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що російські пропагандистські канали також розповсюджують заклики до здійснення кібератак на сервіс.

"Увага росіян до "єЧерги" означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Наразі фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу "єЧерги", - зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Наразі система працює без збоїв, у випадку змін водіїв та перевізників оперативно проінформують.

Також підкреслено, що персональні дані водіїв та транспортних засобів, які зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам через спроби кібератак.

Нагадаємо, у грудні Україна запустила "єЧергу" на кордоні з Польщею.

А 8 травня послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок стартувала на 16 пунктах пропуску.

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Кордон з УкраїноюКібератака