Росія здійснила 26 обстрілів Сумщини, зафіксовано 59 вибухів

Нагадаємо, що окрім Сумщини, 8 червня, росіяни атакували машину швидкої допомоги в Херсонській області. Внаслідок обстрілу поранено водія.



Як повідомляло РБК-Україна, з початку 8 червня, за день, війська РФ застосували по українській території 52 КАБи та 481 дрон-камікадзе.

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