Россия совершила 26 обстрелов Сумщины, зафиксировано 59 взрывов

Напомним, что кроме Сумщины, 8 июня, россияне атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. В результате обстрела ранен водитель.



Как сообщало РБК-Украина, с начала 8 июня, за день, войска РФ применили по украинской территории 52 КАБа и 481 дрон-камикадзе.

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