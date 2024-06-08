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Росіяни атакували "швидку" в Херсонській області: є постраждалі

Херсонська область, Субота 08 червня 2024 21:41
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Росіяни атакували "швидку" в Херсонській області: є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні, 8 червня, атакували машину швидкої допомоги в Херсонській області. В результаті поранено водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За даними глави ОВА, в одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

В результаті обстрілу у водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала, проте обох евакуювали в безпечне місце.

"Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього - вибухова травма та поранення ноги. Медики дообстежують потерпілого", - додав Прокудін.

Нагадаємо, що раніше сьогодні в Нікопольському районі Дніпропетровської області російські військові атакували рятувальників. Це сталось під час повторного обстрілу.

Зауважимо, що останнім часом росіяни навмисно б'ють по 2 рази в одну ціль, щоб під ворожий удар потрапили екстрені служби. Під вогнем окупантів неодноразово опинялись медики, рятувальники та правоохоронці.

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