Росія не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова під час телемарафону.

"Там (в Росії - ред.) є різні модифікації. Всього близько 10 різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти", - сказав Юсов.

За його словами, виробляти літаки подібні до А-50 з подібними завданнями, станом на сьогодні, "здеградована промисловість Російської Федерації не здатна".

Крім того, представник розвідки нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.