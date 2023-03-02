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Россия не способна производить радиолокационные самолеты А-50, - разведка

Фото: Россия не способна производить радиолокационные самолеты А-50 (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В России нет возможности производить радиолокационные самолеты А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова во время телемарафона.

"Там (в России – ред.) есть разные модификации. Всего около 10 разных модификации подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить", - сказал Юсов.

По его словам, производить самолеты подобные А-50 с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, "здеградированная промышленность Российской Федерации не способна".

Кроме того, представитель разведки напомнил, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Напомним, что российский самолет А-50 атаковали беспилотники, переоборудованные под дроны-камикадзе, переносившие взрывчатку. После атаки на самолете изменился цвет крыльев и тарелки.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что самолет А-50 вылетел из Беларуси и пересек границу с Россией. Вероятно, он направляется на Авиационный ремонтный завод в Таганроге. Он покинул воздушное пространство Беларуси спустя 40 минут после взлета. Однако назад он не вернулся.

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