Росія збирається посилити гібридні атаки на НАТО, - розвідка Данії

РФ посилить гібридну війну

Розвідка Данії дає нові оцінки щодо гібридної війни РФ проти Заходу.

Москва неодноразово заперечувала будь-яку причетність до:

гібридної війни,

диверсійних операцій у країнах НАТО,

планування будь-якої конфронтації.

Служба оборонної розвідки Данії заявила, що Росія здійснюватиме частіші атаки на Захід і НАТО "з більшими наслідками для країн, на які спрямовані ці атаки, ніж у минулому".

Обмежений військовий напад

Данці прогнозують "зростаючий ризик" того, що Росія розпочне обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО, які межують з країною-агресоркою.

"Обмежений військовий напад був би відчайдушним кроком з боку Росії і, як і посилені гібридні атаки, потенційно може мати місце найближчими місяцями", - йдеться у повідомленні.

Такі атаки можуть містити:

окремі удари далекобійною зброєю (дронами чи ракетами) по інфраструктурі, що підтримує Україну,

операції під чужим прапором з використанням дронів українського виробництва.

Про це заявив на прес-конференції керівник розвідки Томас Аренкіль.

Він сказав, що Росія також може розгорнути обмежену кількість військ у прикордонній зоні НАТО, можливо, під приводом захисту російських меншин.

"Мета не в тому, щоб захопити країну, а в тому, щоб розділити НАТО", - сказав він.

Атака РФ на гелікоптер

За даними данських військових, минулого тижня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера. Одна з яких ледь не влучила в літак.

В окремій заяві 24 вересня Данське агентство стійкості заявило про ймовірність спроби Росії здійснити руйнівні кібератаки проти Данії та підвищило рівень загрози.