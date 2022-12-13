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Росія збирається обмежити експорт нафти у грудні

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Москва, Вівторок 13 грудня 2022 07:59
Росія збирається обмежити експорт нафти у грудні Фото: Росія збирається обмежити експорт нафти у грудні (freepik com)
Автор: Артур Родивилов

Росія скоротила план експорту нафти сортів Urals та Siberian Light через порти в Балтійському морі та Новоросійську з 8,5 млн тонн у листопаді до 7,7-7,9 млн тонн у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

У портах Приморська та Усть-Луги транзит Urals у грудні запланований на рівні 5,5-5,7 млн тонн проти 6 млн тонн у листопадовому плані.

Відвантаження нафти Urals та Siberian Light через порт Новоросійська планується скоротити з 2,47 млн т у листопаді до 2,24 млн тонн у грудні.

Зазначається, що транзит через Новоросійськ у листопаді було скорочено через шторми, тому кілька позицій із листопадового плану перенесли на грудень.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського Союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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