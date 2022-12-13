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Россия собирается ограничить экспорт нефти в декабре

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Москва, Вторник 13 декабря 2022 07:59
Россия собирается ограничить экспорт нефти в декабре Фото: Россия собирается ограничить экспорт нефти в декабре (freepik com)
Автор: Артур Родивилов

Россия сократила план экспорта нефти сортов Urals и Siberian Light через порты в Балтийском море и Новороссийске с 8,5 млн тонн в ноябре до 7,7-7,9 млн тонн в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

В портах Приморска и Усть-Луги транзит Urals в декабре запланирован на уровне 5,5-5,7 млн тонн против 6 млн тонн в ноябрьском плане.

Отгрузки нефти Urals и Siberian Light через порт Новороссийска планируется сократить с 2,47 млн т в ноябре до 2,24 млн тонн в декабре.

Отмечается, что транзит через Новороссийск в ноябре был сокращен из-за штормов, поэтому несколько позиций из ноябрьского плана перенесли на декабрь.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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