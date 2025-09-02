Путін брехливою заявою в Пекіні заперечив агресію Росії

З відповідною заявою глава Кремля виступив на зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо. Диктатор видав порцію абсурдних заяв про "мирну" Росію.

"Будь-яка людина зі здоровим глуздом прекрасно розуміє, що Росія не збирається нападати на кого-небудь", - цинічно стверджує диктатор.

Також він назвав причиною війни те, що "Москва була змушена захищати людей, які пов’язують свою долю з Росією".

"РФ ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, а НАТО - це інше питання", - додав диктатор.