Путин лживым заявлением в Пекине отрицает агрессию России

Диктатор Владимир Путин сказал, что у России якобы "не было никогда, нет и не будет желания на кого-либо нападать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора, которое цитируют росСМИ.
С соответствующим циничным заявлением глава Кремля выступил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо. Диктатор выдал порцию абсурдных заявлений о "мирной" России.
"Любой человек со здравым смыслом прекрасно понимает, что Россия не собирается нападать на кого-нибудь", - цинично утверждает диктатор.
Также он назвал причиной войны то, что "Москва была вынуждена защищать людей, связывающих свою судьбу с Россией".
"РФ никогда не возражала против членства Украины в ЕС, а НАТО - это другой вопрос", - добавил диктатор.
Следует напомнить, что по последней информации Офиса Верховного комиссара ООН по состоянию на 21 февраля 2025 года, с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года в Украине было зафиксировано более 12 654 погибших гражданских лиц и более 29 392 раненых.
Например, в июле 2025 года количество погибших и раненых гражданских в Украине достигло трехлетнего максимума. За месяц погибло почти 300 человек.
Кроме того, системные удары России по энергетической инфраструктуре Украины состоялись 10 октября 2022 года. Это был первый массированный ракетный обстрел, направленный на энергосистему страны.
В материале РБК-Украина читайте о гибридных формах агрессии Кремля, которые он применяет уже сегодня. И есть ли риск вторжения РФ в страны Балтии.