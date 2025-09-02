Путин лживым заявлением в Пекине отрицает агрессию России

Диктатор Владимир Путин сказал, что у России якобы "не было никогда, нет и не будет желания на кого-либо нападать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора, которое цитируют росСМИ .

С соответствующим циничным заявлением глава Кремля выступил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо. Диктатор выдал порцию абсурдных заявлений о "мирной" России.

"Любой человек со здравым смыслом прекрасно понимает, что Россия не собирается нападать на кого-нибудь", - цинично утверждает диктатор.

Также он назвал причиной войны то, что "Москва была вынуждена защищать людей, связывающих свою судьбу с Россией".

"РФ никогда не возражала против членства Украины в ЕС, а НАТО - это другой вопрос", - добавил диктатор.