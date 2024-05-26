Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України, - Зеленський

Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів світу.
Глава держави записав звернення у зруйнованій друкарні у Харкові, яку днями атакували росіян. Це було одне з найбільших в Європі поліграфічних підприємств.
"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу", - сказав президент.
Зеленський заявив, що росіяни збирають інше угрупування військ біля кордону з Україною, щоб почати наступ.
"Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, - ред.) - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", - підкреслив він.
Російські війська 10 травня пішли у наступ на півночі Харківської області. Наразі бої точаться у Вовчанську та сусідніх населених пунктах. Раніше у Генштабі заявили, що росіян на півночі вдалося зупини, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.
При цьому російські війська щодня обстрілюють Харків. Так, вчора, 25 травня, окупанти вдарили по "Епіцентру", де було багато людей. Відомо, що внаслідок атаки 12 людей загинули, понад 40 осіб отримали порання.
Крім того, пізніше ввечері росіяни ще раз вдарили по центру Харкова. Постраждали близько 25 осіб.
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