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У Харкові знову зросла кількість жертв через удар по "Епіцентру"

Харків, Неділя 26 травня 2024 08:32
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У Харкові знову зросла кількість жертв через удар по "Епіцентру" Фото: у Харкові знову зросла кількість жертв через удар по "Епіцентру" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок удару по "Епіцентру" у Харкові знову зросла. Станом на ранок відомо про 12 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що десять жертв наразі неопізнано. Травми отримали 43 людини.

Також повідомляється, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову станом на ранок 26 травня зафіксовано загибель 12 людей та поранення 68 мирних жителів.

Обстріл Харкова 25 травня

У суботу, 25 травня, російські терористи декілька разів обстрілювали Харків. Близько 16:00 у місті пролунали вибухи, пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр".

У момент атаки в "Епіцентрі" було багато людей. Через атаку сталася масштабна пожежа. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинули працівники гіпермаркету, більше десяти співробітників не виходили на зв'язок.

Вночі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 11 жертв.

Крім того, за декілька годин після атаки росіяни знову вдарили по Харкову. Місцева влада заявила про обстріл центрального району міста, під ударом була житлова забудова.

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