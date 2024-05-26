Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины, - Зеленский

Глава государства записал обращение в разрушенной типографии в Харькове, которую на днях атаковали россиян. Это было одно из самых крупных в Европе полиграфических предприятий.

"Буквально сейчас, этими днями, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления", - сказал президент.

Зеленский заявил, что россияне собирают другую группировку войск у границы с Украиной, чтобы начать наступление.

"Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда к северо-западу (от Харькова, - ред.) - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", - подчеркнул он.