Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины, - Зеленский

Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной. Оккупанты готовят наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам мира.
Глава государства записал обращение в разрушенной типографии в Харькове, которую на днях атаковали россиян. Это было одно из самых крупных в Европе полиграфических предприятий.
"Буквально сейчас, этими днями, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления", - сказал президент.
Зеленский заявил, что россияне собирают другую группировку войск у границы с Украиной, чтобы начать наступление.
"Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда к северо-западу (от Харькова, - ред.) - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", - подчеркнул он.
Российские войска 10 мая пошли в наступление на севере Харьковской области. Сейчас бои ведутся в Волчанске и соседних населенных пунктах. Ранее в Генштабе заявили, что россиян на севере удалось остановить, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты увязли в уличных боях в Волчанске.
При этом российские войска каждый день обстреливают Харьков. Так, вчера, 25 мая, оккупанты ударили по "Эпицентру", где было много людей. Известно, что в результате атаки 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.
Кроме того, позже вечером россияне еще раз ударили по центру Харькова. Пострадали около 25 человек.
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